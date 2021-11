Ele foi abordado em via pública pela Brigada Militar, no bairro Promorar, Zona Leste. De acordo com ocorrência, denúncias ao 190 davam conta de que o acusado teria saído de casa para realizar entregas de entorpecentes. Ele foi visualizado em via pública e, ao ser abordado, negou-se a mostrar um invólucro que carregava nas mãos, desta forma, foi necessário algemá-lo.

Homem é denunciado por venda de droga e acaba preso pela BM

Os policiais constataram que se tratava de cocaína e crack. Sendo assim, o acusado foi encaminhado à UPA onde passou pelos exames de praxe e, posteriormente, foi levado à Delegacia de Polícia. No bolso da bermuda havia mais de 200 reais em espécie.

A Delegada Fernanda Mendonça determinou prisão em flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvido, o indivíduo seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. Os entorpecentes e o dinheiro ficaram apreendidos.