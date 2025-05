Homem é encontrado morto com arma em mãos no estacionamento da Santa Casa de Uruguaiana

De acordo com relatos de testemunhas, foi possível ouvir um disparo. Ao verificarem a situação, encontraram o homem caído ao chão, com um celular ao lado do corpo e uma arma em suas mãos. Equipes do hospital tentaram prestar socorro utilizando procedimentos de emergência, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram acionados, isolaram a área e realizaram o atendimento inicial. A ocorrência está sendo investigada pela administração da Santa Casa e pelas autoridades policiais, que buscam esclarecer as circunstâncias da morte.

Em nota oficial, a instituição informou que o homem não constava nos registros como paciente, acompanhante ou visitante da unidade.

Fonte: Rádio Cultura AM