Homem é encontrado morto em via pública na Zona Leste de Alegrete

A vítima foi identificada como Rui Camargo, conhecido pelos moradores como Gonçalves.

De acordo com informações da Polícia Civil, Rui apresentava uma lesão na face, possivelmente causada por uma queda. Moradores relataram que ele era bastante conhecido na região, embora não houvesse informações confirmadas sobre vínculo familiar ou de trabalho. Segundo relatos, ele fazia uso frequente de bebidas alcoólicas.

A Brigada Militar foi a primeira a chegar ao local após ser acionada por populares. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu e constatou o óbito. Os policiais civis também foram chamados e o delegado plantonista determinou a remoção do corpo para necropsia no Instituto Médico-Legal (IML). O exame deverá indicar a causa exata da morte. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Alegrete.