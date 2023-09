Homem é encontrado morto no bairro Macedo; perícia foi acionada

Desta vez, o bairro Macedo foi palco de um triste episódio, quando um morador, Moacir Quiroga Naziazeno, de 56 anos, foi encontrado sem vida em sua residência. A descoberta ocorreu após uma vizinha notar a ausência de Naziazeno e tomar a iniciativa de pedir a um outro morador que verificasse a situação.

O corpo de Moacir Quiroga Naziazeno foi encontrado seminu em sua cama, em condições que sugerem que ele tenha falecido entre as grades da mesma. Diante dessa situação, as autoridades locais solicitaram a intervenção da perícia de Santana do Livramento para esclarecer as circunstâncias da morte.

Idoso faz entrada improvisada para chegar a propriedade no Corredor dos Papagaios

Naziazeno, que vivia sozinho, tinha um histórico de problemas de saúde relacionados ao alcoolismo, porém, apenas a necropsia deverá trazer mais informações sobre a causa da morte.

Uma mulher que teria estado na casa mais cedo foi identificada e ouvida pelos policiais. Ela relatou que tentou entrar em contato com a vítima, mas ele não abriu a porta, o que a levou a se retirar do endereço.

A Brigada Militar foi acionada, assim como a Polícia Civil.