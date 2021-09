Homem é esfaqueado em baile no interior de Alegrete

Segundo informações do registro policial, a vítima estava na companhia da esposa quando uma mulher teria esbarrado nela.

Por esse motivo, teria ocorrido uma discussão entre as mulheres. Pouco tempo depois, um indivíduo teria se direcionado até onde a vítima estava com a esposa e já chegou agredindo com um soco na face.

Em ato contínuo, outros homens passaram a agredir o homem de 26 anos que foi esfaqueado pela mulher que discutiu com sua esposa. Ele levou várias facadas e foi removido à Santa Casa. Devido a gravidade dos ferimentos, iria passar por cirurgia.

A guarnição da Brigada Militar tinha sido acionada no local – Rincão do São Miguel – com a denúncia de um homem esfaqueado, mas quando chegaram no endereço, a vítima já estava na Santa Casa. O registro foi realizado como tentativa de homicídio doloso – na Delegacia de Polícia. As informações foram repassadas pela esposa do homem que estava no hospital. Ela disse que desconhece os agressores. O fato ocorreu por volta das 4h de segunda-feira.