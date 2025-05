Homem é esfaqueado no pescoço durante briga em piquete na Zona Leste

Share on Email

A informação foi confirmada após diversas ligações ao telefone de emergência 190, relatando a ocorrência de tumulto no local.

De acordo com informações apuradas pelo PAT, as ligações indicavam inicialmente apenas uma briga envolvendo várias pessoas. No entanto, posteriormente, foi comunicado que um homem havia sido ferido durante o confronto.

Policiais militares foram ao endereço e encontraram a vítima com um corte considerável na região do pescoço. O homem foi imediatamente encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico e precisou levar 24 pontos.

À equipe policial, a vítima não soube ou não quis informar quem teria sido o autor da agressão. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.