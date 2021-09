Homem é executado dentro de bar em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite desta sexta-feira(24), um homem de 35 anos foi executado dentro de um bar localizado na rua 20 de Setembro, Centro, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, o relato de testemunhas foi de que um Palio, branco, estacionou nas adjacências do estabelecimento e, posteriormente, um homem desceu e realizou os disparos.

Foram vários, projéteis(tudo indica que sejam de 9mm), encontrados no interior do bar onde a vítima, identificada como Igor dos Santos Irizaga, estava na companhia de familiares.

O autor dos disparos teria solicitado que a irmã da vítima se retirasse do ambiente. Na sequência, o homem fugiu no carro já citado pela rua Nossa Senhora do Carmo em direção ao Centro.

Júri de crime brutal em Alegrete decreta pena de mais de 54 anos a irmãos

A Brigada Militar imediatamente foi acionada e o Samu constatou o óbito. Desta forma, a Delegacia de Polícia Civil foi comunicada, assim como, a Perícia de Santana do Livramento.

Igor tinha passagens policiais e teria saído há pouco do Presídio Estadual de Alegrete. O bar é do pai da vítima e fica em frente a UABA.