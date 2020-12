Homem é ferido com faca em desentendimento familiar

Um homem de 48 anos foi agredido por um vizinho com um golpe de facão na cabeça. Segundo a vítima, o motivo foi em razão de uma discussão que ele teve com uma irmã, provocada pelo desentendimento com a sobrinha. O homem também relatou que ficou com lesões em um dos braços e dedos da mão direita. Ele foi socorrido pelo Samu depois que um dos cunhados acionou a ambulância.

Conforme relato do homem ele chegou em casa e discutiu com a sobrinha, na sequência a mãe da jovem interveio e eles se desentenderam. Foi então que a irmã chamou um vizinho que o agrediu com um facão na cabeça, braço e dedos. Depois de ser encaminhado à UPA, a vítima foi levada à delegacia de Polícia e fez o registro solicitando o afastamento da irmã e sua família da casa no bairro Segabinazzi.