Homem é ferido com golpes de facão e entra em área de mata durante fuga no bairro Promorar

Uma ocorrência envolvendo um homem que teria sido atingido por vários golpes de facão mobilizou a Brigada Militar durante a madrugada desta terça-feira (1º), no bairro Promorar, em Alegrete. De acordo com as primeiras informações obtidas, a vítima, que ainda não havia sido identificada, teria sido ferida durante uma agressão e, mesmo machucada, conseguiu fugir do local, entrando em uma área de mato na tentativa de se esconder. Até o momento, não havia confirmação sobre a localização do homem nem informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos.

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A Brigada Militar realizou buscas na região indicada, mas a vítima não foi encontrada durante as diligências realizadas até a última atualização. Populares que acompanharam a movimentação relataram que o homem estaria ferido e teria chegado a cair durante a fuga, antes de desaparecer em meio à vegetação. Não havia, até o momento, informações sobre atendimento médico à suposta vítima.

O possível autor das agressões também não havia sido localizado. As circunstâncias que deram origem ao episódio ainda são desconhecidas, assim como a identidade dos envolvidos e a extensão dos ferimentos.

A ocorrência no Promorar aconteceu praticamente no mesmo período em que outras situações mobilizaram equipes de emergência em diferentes pontos de Alegrete. Na região central da cidade, teve a tentativa de incêndio em uma loja e, em outro ponto do município, houve ainda uma ocorrência de resgate nas proximidades da Ponte de Ferro.