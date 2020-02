Homem é flagrado com arma e drogas em Manoel Viana

Brigada Militar de Manoel Viana prendeu na madrugada de sexta-feira(21), um indivíduo de 30 anos por porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecente.

De acordo com ocorrência, durante o patrulhamento ostensivo na Ponte General Osório foi abordada uma caminhonete S10. No interior foi localizado uma espingarda calibre 12 e uma grande quantidade de munições do mesmo calibre. No veículo havia mais dois indivíduos, que foram liberados pois nada de ilícito foi encontrado com os mesmos.

Já o condutor da S10, foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, em contato com o Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete, Valeriano Neto, ele determinou flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posse de droga.

Na revista da caminhoneta também foi localizada uma quantidade de maconha. O acusado disse que a arma era do sogro, porém, não tinha documentação. Ele ainda teria informado que é usuário e a droga seria para seu consumo.

Foi arbitrada uma fiança de 2 mil reais. Depois de paga, o homem foi ouvido e liberado. A arma e as munições foram apreendidas com a droga.