Homem é golpeado com mais de 10 facadas em Alegrete; autor foi preso pela Brigada Militar

O estado de saúde da vítima, 26 anos, é grave, segundo informações da Brigada Militar. Ela(vítima), passou por cirurgia e está na UTI.

Na madrugada deste domingo (24), por volta das 4h, uma briga em frente a uma casa noturna, na rua Venâncio Aires, Centro, resultou em uma tentativa de homicídio qualificado.

Conforme informações dos policiais, a guarnição recebeu denúncias, através do 190, de que uma pessoa tinha sido golpeada, várias vezes, em frente a um estabelecimento comercial.

No endereço, o indivíduo que desferiu as facadas havia sido imobilizado por populares e a vítima tinha sido encaminhada à Santa Casa por amigos.

O relato foi de que o autor teria sido retirado para fora do estabelecimento comercial devido a desavenças e, assim que a vítima saiu, eles começaram a discutir.

Na sequência, o indivíduo, de 33 anos, que já possui antecedentes criminais, saiu do local e quando retornou, golpeou a vítima de 26 anos.

Na Santa Casa, a informação repassada aos familiares foi de que o homem foi atingido com mais de 10 facadas e o estado de saúde é grave. A faca usada foi apreendida.

Os policiais civis, também, foram na casa noturna e fizeram contato com o proprietário que ressaltou que as imagens estão à disposição do setor de investigação, já na Santa Casa, o médico plantonista disse que a vítima apresentava no mínimo sete ferimentos graves, dois na cabeça, dois no tórax, dois no abdômen e um abaixo da axila, porém, havia outras perfurações entre as costas e o abdômen.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, o delegado de plantão determinou prisão em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Depois de ouvido o autor foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Tanto a vítima como o autor trabalham em estabelecimentos comerciais na cidade. O homem, de 26 anos, é natural de Santa Maria e está residindo em Alegrete há cinco meses. Ele não tem antecedentes criminais e, segundo amigos e familiares, é um jovem tranquilo, estudioso e trabalhador.