Homem é localizado em condições sub- humanas dentro da própria casa

Na tarde do último sábado(6), uma situação grave chocou os moradores do bairro Santo Antônio, em Alegrete. Um homem de 55 anos foi encontrado em condições subhumanas dentro de sua própria casa, após vizinhos acionarem a Brigada Militar e o Samu por imaginarem que ele poderia estar morto dentro do local. O morador estava sem nenhuma higiene e a casa completamente insalubre devido à sujeira e ao mau cheiro.

A equipe do Samu conseguiu localizá-lo com vida, mas ele estava bastante debilitado e com um ferimento acima do supercílio, que provavelmente foi causado por uma queda. Além disso, realizava as necessidades fisiológicas em um dos cômodos da casa. Segundo relatos, o homem não tem familiares em Alegrete e está passando por problemas de saúde decorrentes do alcoolismo.

O alegretense foi encaminhado para a UPA pelo Samu, onde receberia atendimento médico. Entretanto, a situação em que ele foi encontrado é extremamente preocupante, pois demonstra uma completa ausência de cuidados com sua saúde e bem-estar. Em contato com a Secretária de Assistência Social, Iara Caferatti, foi informado que uma equipe iria até a UPA para verificar a situação e ver se o homem já tinha recebido atendimento pelo CRAS. Posteriormente, ele teria o acompanhamento da equipe responsável.

De acordo com vizinhos, o homem era trabalhador, mas acabou desenvolvendo problemas de saúde devido à dependência com álcool. Infelizmente, essa é uma situação o levou a condições extremamente precárias e desumanas.