Homem é morto a facadas em Santana do Livramento

Um homem foi morto a facadas na manhã deste domingo (18) em uma rua no Centro de Santana do Livramento, na Fronteira do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é uma ex-companheira da vítima, que foi presa em flagrante. As identidades dos envolvidos não foram informadas.

Mulher esfaqueou ex-companheiro na manhã deste domingo (18) em beco do Centro de Santana do Livramento — Foto: Rodrigo Evaldt/Jornal A Plateia