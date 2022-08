Homem é morto a tiros ao sair do trabalho em Uruguaiana

Um homem de 39 anos foi morto a tiros quando saía do trabalho, nesta quinta-feira (4), em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do estado. De acordo com relatos de testemunhas do crime, dois homens passaram pelo local em uma motocicleta, efetuaram disparos de arma de fogo e fugiram em seguida.

Conforme o delegado Matheus Antunes da Rosa, que investiga o caso, o homem foi encontrado já sem vida na calçada por volta do meio-dia. A vítima, que não teve sua identidade revelada, era detento e cumpria expediente na Secretaria Municipal de Obras, onde trabalhava por meio do programa de ressocialização.

A perícia compareceu ao local. Um inquérito policial por homicídio doloso foi instaurado, e a investigação deve apurar a identidade dos suspeitos por meio de câmeras de segurança que podem ter registrado a ação. A polícia busca entender a motivação do crime, mas trabalha com a linha de investigação de que houve uma execução.

Fonte: G1