O homicídio foi no início da madrugada desta sexta-feira(6), no bairro Piola, em Alegrete.

A vítima de 30 anos, foi identificada como Alexsandro Tormes dos Santos. Ele não tinha antecedentes criminais e foi alvejado com, no mínimo, três disparos de arma de fogo.

Homem é morto a tiros em bairro de Alegrete

De acordo com testemunhas, por volta da 1h, elas ouviram cerca de quatro disparos de arma de fogo e, na sequência, localizaram a vítima, já sem vida, caída na calçada da rua Érico Veríssimo.

Alexsandro estava sozinho e morreu no local. Um dos disparos, também, atingiu a parede de uma residência. Até o momento, tudo o que a polícia apurou foi de moradores teriam ouvido o barulho de uma moto logo após os tiros, porém, até o momento, não há suspeitos.

Uma irmã da vítima, disse que ele estava se preparando para retornar, neste sábado, ao interior do Município onde por muitos anos já havia trabalhado. Alexsandro deixa um filho.

A Brigada Militar foi a primeira a chegar no local do crime e isolou a área. Na sequência, uma equipe do Samu constatou o óbito e, posteriormente, a Polícia Civil chegou no endereço. A Perícia foi acionada de Santana do Livramento. O caso segue sob a investigação da Polícia Civil.

Este é o quinto homicídio em Alegrete neste ano de 2021.