Homem é morto por cunhado em São Leopoldo

Um homem de 31 anos foi morto em São Leopoldo, no Vale do Sinos, às 22h deste domingo (25). Conforme a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Leomar Assunção de Freitas. Ele teria sido atingido por um disparo de arma de fogo durante uma discussão com o cunhado, em casa.

O crime aconteceu na Rua Paulo Couto, no bairro Vicentina. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídio de São Leopoldo e é tratado como homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar.

O suspeito ainda não está preso, mas as equipes seguem trabalhando para capturá-lo.