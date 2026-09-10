Homem e mulher teriam retomado convivência apesar de medida protetiva em vigor

Uma ocorrência envolvendo uma tornozeleira eletrônica mobilizou a Patrulha Maria da Penha após o sistema de monitoramento identificar uma irregularidade no equipamento utilizado por um homem submetido à monitoração eletrônica.

A equipe foi acionada pelo setor responsável pelo acompanhamento de medidas protetivas e esteve no endereço cadastrado do monitorado, mas ele não foi localizado.

Os policiais também foram até a residência de uma mulher que possui uma Medida Protetiva de Urgência contra o homem, no bairro Segabinazzi. Ela também não estava no local.

Segundo o registro policial, familiares informaram que a mulher estaria na casa do homem e que os dois teriam retomado a convivência. A medida protetiva, no entanto, permanecia em vigor e determinava a proibição de aproximação entre eles.

A mulher foi localizada por telefone, mas, conforme o registro, não informou aos policiais o endereço onde estaria. Ainda durante o atendimento, os policiais verificaram que o celular utilizado no sistema de monitoramento eletrônico havia sido deixado na residência de um familiar.

A ocorrência envolve uma possível irregularidade no monitoramento eletrônico e um eventual descumprimento das condições estabelecidas pela medida protetiva. As circunstâncias serão apuradas pelas autoridades, incluindo a localização do monitorado e a verificação do cumprimento das determinações judiciais.