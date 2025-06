Homem é preso após romper tornozeleira eletrônica e tentar fugir pelo Rio Ibirapuitã

Na tarde de quinta-feira (5), um homem foi preso no bairro Vila Nova, em Alegrete, após romper a tornozeleira de monitoramento eletrônico e tentar fugir das guarnições da Polícia Penal e da Brigada Militar.

Conforme informações repassadas pela Polícia Penal, uma guarnição da Brigada Militar que realizava patrulhamento ostensivo foi informada de que o indivíduo, monitorado eletronicamente, havia rompido o dispositivo e estaria circulando em via pública. A guarnição se deslocou até a residência do apenado para averiguar a situação.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ao perceber a aproximação dos agentes, o homem sacou uma faca da cintura, atirou-a ao chão e empreendeu fuga. A Polícia Penal solicitou apoio da Brigada Militar, que mobilizou três viaturas para cercar a área.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Durante a fuga, o indivíduo entrou na rua Ernesto Vitório Refatti e, na tentativa de escapar, lançou-se nas águas do Rio Ibirapuitã. As guarnições da Brigada Militar acessaram as margens do rio e localizaram o homem ainda dentro da água e efetuaram a prisão.

Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exame de lesão corporal e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

A faca, com aproximadamente 20 centímetros de lâmina e cabo branco, foi apreendida pela Polícia Penal e entregue à Brigada Militar durante o atendimento da ocorrência.