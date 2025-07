Homem é preso após tentativa de roubo a estabelecimento comercial em Alegrete

Um homem foi preso na noite deste domingo (6), em Alegrete, após tentar roubar um estabelecimento comercial no bairro Vila Isabel. Conforme informações da Brigada Militar, a tentativa ocorreu por volta das 18h50, quando o suspeito entrou no local portando uma faca e anunciou o assalto, exigindo que a proprietária entregasse o dinheiro do caixa.

A comerciante, de 50 anos, relatou aos policiais que atendia normalmente quando o indivíduo a ameaçou com a arma branca. Durante a ação, um cliente entrou no estabelecimento, o que fez com que o suspeito se assustasse, desistisse do crime e fugisse do local. A vítima sofreu um pequeno corte em uma das mãos durante o ocorrido.

De acordo com a Brigada Militar, após análise das imagens do sistema de monitoramento e coleta de informações no local, as guarnições iniciaram buscas e localizaram o homem no bairro Vila Nova, já distante do estabelecimento. Ele foi abordado em via pública, preso em flagrante e encaminhado à UPA para realização de exame de lesão corporal. Na sequência, foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi confeccionado o auto de prisão.