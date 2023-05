Homem é preso durante ação que apreendeu mais de 600 kg de drogas em Alvorada

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de sexta-feira (12), um motorista que transportava drogas em um caminhão que saía de uma propriedade rural em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A identidade dele não foi divulgada. Dentro da propriedade, os policiais apreenderam, no total, mais de 600 kg de maconha. Parte da droga estava enterrada.

Polícia apreende mais de 600 kg de maconha escondidas em sítio de Alvorada

De acordo com o delegado Gabriel Borges, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), a ação é resultado de cerca de 30 dias de investigação, que começou depois que a polícia descobriu que uma organização criminosa de Porto Alegre usava o local para armazenar drogas.

Quase 600 kg de drogas foram encontrados escondidos em propriedade rural de Alvorada — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na sexta, a Polícia Civil flagrou o caminhão saindo do local. Ele foi abordado e, dentro, havia 100 kg de maconha. O motorista foi preso em flagrante e levado para uma casa prisional. O caminhão foi apreendido.

Dentro da propriedade rural havia três imóveis. Uma pessoa que estava em uma delas atirou com uma arma de fogo contra os policiais e fugiu. Durante as buscas, que foram feitas com a ajuda de cães farejadores, fardos de maconha foram encontrados enterrados. Dentro dos imóveis, havia mais drogas. No total, quase 700 kg foram apreendidos (fotos). O suspeito não foi localizado.

“A ação integra a estratégia da Polícia Civil de descapitalizar o crime organizado e responsabilizar criminalmente as grandes lideranças”, afirma o delegado Gabriel Borges.

Parte da droga estava enterrada em uma propriedade rural de Alvorada — Foto: Polícia Civil/Divulgação

