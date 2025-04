Homem é preso durante patrulhamento e mulher após julgamento do Tribunal do Júri em Alegrete

Por volta das 10h, durante patrulhamento, uma guarnição identificou a atitude suspeita de um homem que, ao avistar os policiais, entrou em um estabelecimento bancário. Os agentes acompanharam o indivíduo e realizaram a abordagem. Após consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões do Conselho Nacional de Justiça, foi confirmada a existência de um mandado de prisão em aberto contra o abordado. O indivíduo, de 48 anos, foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação clínica e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para os procedimentos legais.

No mesmo dia, a Brigada Militar prestou apoio ao Tribunal do Júri em julgamento realizado no Fórum de Alegrete. A ré, de 28 anos, foi julgada pelo crime de homicídio. Ao término do julgamento, foi decretada a sua prisão. O mandado foi cumprido imediatamente pela guarnição da Brigada Militar presente no local. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia para os trâmites legais.

As ações fazem parte do trabalho de rotina da Brigada Militar na manutenção da ordem pública e cumprimento de decisões judiciais.