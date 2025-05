Homem é preso em cumprimento de mandado por ameaça à própria mãe

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo na Rua Demétrio Ribeiro, no bairro Centro, em Alegrete.

A abordagem foi realizada após a corporação receber informações de que o indivíduo estaria circulando pela região e que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Durante a identificação, foi confirmada a ordem judicial expedida pela Comarca de Alegrete, com base no artigo 147 do Código Penal (ameaça), em razão de ter ameaçado a mãe.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica de rotina e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência e os demais procedimentos legais.