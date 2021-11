Homem é preso em flagrante enquanto agredia a companheira no centro

Homem foi preso em flagrante pela Brigada Militar acusado de agredir a companheira em via pública, na região Central, em Alegrete.

De acordo com a ocorrência, os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo/preventivo, por volta das 4h40min, de segunda-feira(15), quando se depararam com o casal. A mulher estava gritando por socorro, em via pública.

No local, os PMs identificaram a vítima e o agressor. A mulher relatou aos policiais que ela e o companheiro estavam em um bar ingerindo bebida alcoólica. Quando saíram do estabelecimento comercial, iniciou-se uma discussão com o acusado pois ela não queria entregar a chave do carro.

Por esse motivo, o homem a agarrou com força pelos braços o que causou hematomas e também “arrancou” a chave de suas mãos. O acusado recebeu voz de prisão por violência doméstica/lesão corporal.

Conduzidos à Delegacia de Polícia o Delegado de Plantão ratificou a prisão, inafiançável. Depois de ouvido, o homem foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

A vítima falou que não tinha sido a primeira vez que tinha sido agredida pelo companheiro. Que ele fica agressivo quando ingere bebida alcoólica. Ela não quis representar e/ou pedir Medidas Protetivas.