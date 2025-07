Homem é preso em flagrante furtando câmeras de monitoramento na Sala Verde

Share on Email

Na noite de terça-feira (22), um homem foi preso em flagrante após furtar câmeras de segurança instaladas na Sala Verde, em Alegrete. A ação rápida foi possível graças ao trabalho integrado da equipe do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), que identificou o crime em tempo real.

De acordo com o CIOSP, ao perceberem o furto pelas imagens de monitoramento, a equipe imediatamente acionou a Brigada Militar, que se deslocou até o endereço e efetuou a prisão do suspeito. As câmeras furtadas haviam sido recentemente instaladas para reforçar a vigilância na região central da cidade.

Em nota, o CIOSP destacou a importância da tecnologia e da resposta ágil no combate a crimes contra o patrimônio público. “Segurança pública também se faz com tecnologia e resposta rápida. O monitoramento constante permite agir antes que os danos sejam maiores”, afirmou a direção do órgão.

O homem preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro da ocorrência. As câmeras foram recuperadas e passam por avaliação técnica para verificar eventuais danos.