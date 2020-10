Homem é preso em flagrante pilotando uma moto furtada

Homem, de 24 anos, foi preso na manhã de ontem(30), pela Brigada Militar.

A prisão, em flagrante, ocorreu após ele ser flagrado com uma moto furtada. Segundo relato policial, o acusado trafegava na Avenida Alexandre Lisboa e, ao perceber a aproximação da viatura, parou, abandonou o veículo e fugiu para o campo do 12° BE Comb. Os policiais realizaram buscas e o localizaram.

Ainda de acordo com o registro, na manhã de sexta-feira, a sala de operações recebeu uma denúncia de que havia um homem trafegando próximo à Ponte Borges de Medeiros com uma moto furtada. Diante das características, os policiais visualizaram o acusado. Antes da abordagem ele fugiu para o mato, mas foi capturado pelos policiais.

Foi feito contato com o proprietário da moto Honda. o mesmo disse que havia emprestado a um primo, ao ligar para o indivíduo que estaria com a moto, o mesmo constatou o furto.

Assim que constatado o furto, todos foram encaminhados à DPPA. Assim que realizado contato com o Delegado Maurício arruda foi determinado flagrante por furto e arbitrada uma fiança de um salário mínimo. A mãe do autor compareceu no local e pagou o valor, desta forma, ele vai responder em liberdade.