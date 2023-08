Homem é preso em flagrante por agressões na companheira

Uma equipe da Brigada Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica no bairro Santos Dumont, em Alegrete.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a mulher de 36 anos, sentada no sofá do interior da residência, visivelmente abalada, com seu companheiro de 54 anos, sobre ela, pressionando-a contra o móvel. O acusado apresentava evidentes sinais de embriaguez.

De acordo com informações obtidas no endereço, a vítima relatou que havia sido agredida pelo seu companheiro com mordidas nas orelhas e apertões no pescoço, além das ameaças verbais que precederam a chegada da polícia. A coragem da mulher em denunciar a violência sofrida é um passo importante para romper com o ciclo de agressões e buscar justiça.

Diante da evidente ameaça e do estado de embriaguez do acusado, os policiais realizaram a sua prisão imediata, garantindo a segurança da vítima.

Após a prisão, tanto a vítima quanto o agressor foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). No local, foi realizado o registro da ocorrência e os procedimentos legais necessários. O acusado foi autuado em flagrante pelas agressões cometidas.