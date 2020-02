Homem é preso em flagrante por contrabando de cigarro; foi ouvido e ficou preso

Homem, de 39 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal por facilitação de contrabando ou descaminho.

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais abordaram uma caminhonete Renault(Urach), que trafegava sentido Alegrete/ Rosário do Sul. A fiscalização ocorreu na BR 290, no KM 580, perto da ponte Branca. Na revista do veículo, os PRFs localizaram no compartilhamento traseiro, a quantidade de 101 pacotes de cigarros da marca Bill, de origem paraguaia.

Diante do fato, o condutor, que já possui outras passagens pelo mesmo fato, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete.

Em contato com o Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, foi determinada fiança no valor de 20 mil reais.

Sem o pagamento do valor, o acusado foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete. A caminhonete e os cigarros foram apreendidos. A prisão foi no final da tarde de terça – feira (18), em Alegrete.