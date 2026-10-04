Homem é preso em flagrante por distribuição de propaganda eleitoral no dia da eleição em Alegrete

A Brigada Militar prendeu em flagrante, no início da manhã deste domingo (4), em Alegrete, um homem de 62 anos suspeito de realizar propaganda eleitoral irregular no dia da votação. A ocorrência foi registrada no bairro Prado, onde, segundo a corporação, o homem foi flagrado jogando material de propaganda eleitoral pelas ruas.

O material foi apreendido pelos policiais, e o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia (DP), onde aguardava, por volta das 8h44, o registro do flagrante e a adoção dos demais procedimentos previstos para o caso.

De acordo com as informações repassadas à reportagem, o enquadramento indicado para a ocorrência é o artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, que trata de condutas caracterizadas como crime eleitoral no dia da eleição.

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Propaganda eleitoral é proibida no dia da votação

Neste domingo, 4 de outubro, os eleitores brasileiros participam do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. A votação ocorre para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. O calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece a data de hoje como o primeiro turno das eleições.

No dia da eleição, é permitida apenas a manifestação individual e silenciosa da preferência política. A distribuição de propaganda, o pedido de votos e a abordagem de eleitores com o objetivo de influenciar sua escolha são proibidos e podem caracterizar crime de boca de urna.

A legislação também estabelece que eleitores não podem ser presos nos cinco dias anteriores e nas 48 horas posteriores à eleição, salvo em caso de flagrante delito, entre outras exceções previstas em lei.

PAT acompanha o movimento eleitoral

Desde as primeiras horas da manhã, a equipe do Portal Alegrete Tudo (PAT) está nas ruas de Alegrete acompanhando o processo eleitoral e os principais acontecimentos relacionados à votação.

A prisão registrada no bairro Prado está entre as primeiras ocorrências acompanhadas pela reportagem neste domingo de eleições. O PAT seguirá acompanhando a movimentação nos locais de votação, eventuais ocorrências e as informações divulgadas oficialmente pelas autoridades ao longo do dia.