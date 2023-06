Homem é preso em flagrante por furto de celular

Uma guarnição da Brigada Militar, no início da madrugada de sábado(3), deslocou-se até a rua Daltro Filho, devido a informações sobre a venda ilegal de telefones celulares. No local indicado, nenhum indício ou evidência foram encontrados.

No entanto, os policiais continuaram com as buscas em outras áreas próximas. E, foi durante uma abordagem no Bairro Macedo que um homem de 33 anos em atitude suspeita foi identificado e, durante a revista pessoal, os policiais encontraram um telefone celular em sua posse.

Ao ser questionado sobre a procedência do aparelho, o homem alegou que havia comprado de um tio. Levando em consideração os fatos, os policiais conduziram o suspeito até a Delegacia de Polícia (DP) para prestar esclarecimentos e fornecer mais informações.

Após o contato com o proprietário de um estabelecimento comercial, que havia sido arrombado e recentemente ocorreu um furto de vários telefones celulares, foi confirmado que o aparelho encontrado com o acusado pertencia à vítima. Diante da comprovação do delito, o suspeito foi autuado em flagrante pela posse de produto furtado.