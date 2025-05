Homem é preso em flagrante por matar cães na zona rural de Alegrete

Share on Email

A prisão ocorreu após diligências da Patrulha Ambiental (PATRAM), que foi acionada para averiguar uma denúncia de maus-tratos a animais na zona rural do município.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram os corpos de seis cães. Os animais apresentavam sinais de possível envenenamento. Ao ser questionado, o morador da propriedade indicou que seu irmão havia sido o responsável pela morte dos cães e que havia se deslocado para a cidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na área urbana, o suspeito se apresentou na Delegacia de Polícia e acabou sendo preso em flagrante. De acordo com o relato prestado à polícia, o homem assumiu a autoria dos fatos, alegando que os cães estariam atacando ovelhas dos vizinhos.

A Polícia Civil já havia realizado diligências anteriores no local em razão do grande número de cães mantidos na propriedade. A investigação prossegue para apurar as circunstâncias e responsabilidades relacionadas ao caso.

