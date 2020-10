Homem é preso em flagrante por receptação de pelegos e acaba liberado

O Setor de Investigação da Polícia Civil coordenado pelo delegado Maurício Arruda, efetuou uma prisão em flagrante no início da tarde de quarta-feira (21).

Acompanhado de três inspetores, o delegado foi até um albergue da cidade e flagrou o acusado de 21 anos. Ele estava com 5 pelegos e um rádio, que a vítima de 75 anos reconheceu como sendo de sua propriedade.

O pecuarista havia dado queixa na Polícia Civil, de que sua chácara tinha sido alvo de arrombamento e furto. Diante das informações colhidas no registro de ocorrência, a equipe de investigação realizou um minucioso trabalho e encontrou os objetos furtados. Uma publicação no Facebrick, foi determinante para a prisão do acusado. Os policiais conseguiram chegar até o paradeiro do homem que oferecia os pelegos para venda.

Preso em flagrante, o jovem negou que havia roubado. Falou aos policiais que tinha comprado de um foragido. Levado para delegacia, o indivíduo foi autuado em flagrante pelo delegado Maurício Arruda. O crime foi afiançável em R$ 2.090,00. O valor não foi pago e diante da situação do presídio estar interditado par receber presos de crimes afiançáveis, o delegado teve de colocar o preso em liberdade.

Foto: Polícia Civil (divulgação)