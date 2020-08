Homem é preso na BR 290 com caixas de Cetamina, a droga do “boa noite cinderela”

Compartilhe









4 Shares

No início da tarde desta terça-feira (11), na BR 290 em Uruguaiana, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava dez caixas de Cetamina, uma medicação uruguaia utilizada para o golpe do “Boa noite, Cinderela”.

Agentes da PRF realizavam uma operação quando abordaram um ônibus que fazia a linha Quaraí- Uruguaiana. Durante a vistoria do veículo, um pacote chamou atenção dos policiais. Eles questionaram o dono sobre o conteúdo, e receberam como resposta que ele não sabia, pois estava sendo pago para transportá-lo, sem saber o que era.

Dentro do pacote havia dez caixas de Cetamina de fabricação uruguaia para uso veterinário. No Brasil, a substância, que é um forte anestésico, só pode ser vendida com prescrição médica e não pode ser importada sem autorização. A Cetamina muitas vezes acaba sendo utilizada como psicodélica ou até para facilitar roubos e estupros no chamado golpe do “Boa noite, Cinderela”.

O homem, de 54 anos, natural de Itaqui, não quis identificar quem lhe entregou e quem iria receber o pacote. Ele foi preso por crime relacionado à importação ilegal de medicação, com pena de 10 a 15 anos de prisão. O flagrante foi lavrado na área judiciária em Uruguaiana.