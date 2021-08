Conforme relato dos policiais militares, o acusado foi à casa da ex-companheira, localizada no bairro Macedo, por volta das 3h40min. No local, o acusado fez ameaças à vítima de 37 anos, a alertando que não iria participar da audiência, já agendada no Fórum de Alegrete. Além disso, teria ressaltado que, se fosse preso pelo crime de Maria da Penha a mataria. Esta não teria sido a primeira vez que o homem teria descumprido as medidas Judiciais, fato que já gerou outro Boletim de Ocorrência.

O acusado estava no interior da casa da vítima, no momento em que os policiais militares chegaram na casa. Ele não reagiu à prisão e foi levado à UPA e, em ato contínuo à Delegacia de Polícia onde foi determinado pelo Delegado de Plantão prisão em flagrante.