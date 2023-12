Homem é preso no telhado de residência com ventilador furtado

Share on Email

Na noite de segunda-feira(18), uma guarnição policial foi despachada via 190 para responder a uma ocorrência de possível invasão ao depósito de uma loja de construção e eletronicos na região central de Alegrete. A denúncia indicava a presença de um indivíduo no local.

Ao chegar no endereço, os policiais notaram barulhos provenientes do teto de uma residência vizinha ao depósito. Os PMs fizeram contato com a proprietária de uma casa, nas imediações que consentiu a entrada dos policiais em seu pátio para realizar a averiguação.

Durante a vistoria no interior da propriedade, a guarnição identificou que a porta de um dos quartos da residência arrombada. O acusado foi localizado no telhado da casa. Ao lado dele, encontrava-se um ventilador que, segundo informações preliminares, havia sido furtado e estava pronto para ser levado.

Diante da situação, o indivíduo foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de exames de lesões, visando garantir a integridade física do detido. Posteriormente, os procedimentos legais serão conduzidos pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

