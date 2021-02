Homem é preso, pela Polícia Civil, por tráfico de drogas no Capivari

Compartilhe















Homem, de 70 anos ,foi preso pela Polícia Civil no interior de Alegrete. O idoso estava com mandado de prisão, por condenação, referente ao crime de tráfico ilícito de drogas.

Segundo informações, a prisão ocorreu através dos policiais do Combate aos Crimes Rurais, com apoio dos policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação do Delegado de Polícia Maurício Arruda Coronel, na manhã de ontem (9).

Os policiais cumpriram um mandado de prisão (condenação), em desfavor de um homem de 70 anos, fato ocorrido no interior do município, localidade do Capivari. O idoso estava com mandado de prisão pelo delito de tráfico ilícito de drogas e possui passagens por tráfico ilícito de drogas, roubo a pedestre e furto/arrombamento. Ele foi encaminhado à DP e posteriormente levado ao Presídio Estadual de Alegrete.