Homem é preso por arremessar droga para o pátio do Presídio

Homem, de 21 anos, foi preso pela Brigada Militar ao ser flagrado arremessando drogas para o pátio do Presídio Estadual de Alegrete.

Na tarde de quinta-feira(24), o policial militar que estava na guarda externa visualizou o momento em que o acusado se aproximou e fez os arremessos. Posteriormente saiu em direção ao Porto dos Aguateiros. Foram acionadas guarnições da Brigada Militar que, de posse das características saíram em busca do acusado. Assim que ele percebeu aproximação dos policiais fugiu em direção ao mato, mas foi interceptado e identificado. Ao ser questionado sobre a droga disse que alguns arremessos não deram certo e a droga bateu na tela e voltou. Nas buscas, os policiais encontraram um dos invólucros com drogas fixadas em moedas para dar “peso”.

Diante da situação, o acusado foi encaminhado à UPA e, na sequência, para a Delegacia de Polícia. Em contato com Delegado de plantão foi determinado flagrante por tráfico de drogas(arremessos). Depois de ouvido, o acusado foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete. Segundo informações dos policiais, ele é o detento filho da senhora que faleceu em decorrência de um infarto depois de ser flagrada com droga no pacote de erva-mate, ao levar mantimentos na Cadeia.