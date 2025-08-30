Homem é preso por descumprimento de medida protetiva em Alegrete

Na madrugada deste sábado (30), por volta da 01h05, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência no Bairro Nilo Soares Gonçalves, em Alegrete.

Segundo informações repassadas pela corporação, uma mulher de 45 anos acionou a polícia após perceber que seu ex-companheiro havia invadido sua residência. A vítima possui medidas protetivas em vigor contra o homem, de 42 anos.

No local, os policiais abordaram o suspeito dentro da casa. Diante da situação de flagrante descumprimento da ordem judicial, as partes foram conduzidas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames de rotina e, posteriormente, apresentadas na Delegacia de Polícia.

Na DP, o homem foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, ficando à disposição da Justiça.

O caso reforça a importância das medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha, criadas para garantir a segurança das mulheres em situação de violência doméstica.