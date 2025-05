Homem é preso por esfaquear vítima em tentativa de roubo perto da rodoviária

Share on Email

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia local, sob coordenação da delegada Fernanda Mendonça.

O crime ocorreu em 26 de abril deste ano, nas proximidades da rodoviária da cidade. A vítima, um homem de 46 anos, foi esfaqueada após se recusar a entregar dinheiro ao autor. O ferimento atingiu um dos pulmões da vítima, que foi socorrida por um popular e posteriormente encaminhada ao atendimento médico. A vítima sobreviveu.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A investigação concluiu que o objetivo do agressor era subtrair dinheiro. Com base nos elementos reunidos durante a apuração, foi solicitado ao Poder Judiciário o mandado de prisão temporária, que foi concedido e cumprido nesta quinta-feira, no bairro Vila Nova. O homem detido possui antecedentes criminais.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi interrogado e encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Denúncias à Polícia Civil de Alegrete podem ser feitas pelos canais:

Plantão: (55) 3427-0300

WhatsApp: (55) 98451-1689

(Sigilo garantido)