Homem é preso por furto 2 vezes em 24 horas; continua em liberdade, mesmo sendo reconhecido pelas vítimas

Em pouco mais de 24h, indivíduo de 21 anos foi conduzido duas vezes à Delegacia de Polícia, com produtos de furto, porém, em ambas situações foi ouvido e liberado.

De acordo com a ocorrência da Brigada Militar, na noite de quarta-feira(23), um jovem foi ao quartel do 2º RPMon onde disse a uma policial militar que havia feito o registro de um furto na Delegacia de Polícia.

A vítima mostrou à policial uma foto que conseguiu depois de identificar o ladrão em uma imagem de câmeras de videomonitoramento, da área central, nas imediações da empresa que trabalha, onde foi possível ver a ação do acusado furtando a sua bicicleta a motor.

Assim que viu a foto, a policial militar identificou que se tratava do mesmo indivíduo preso pela mesma guarnição militar, por volta das 13h, de terça-feira(22), depois de entrar em um pátio e furtar uma extensão elétrica.

Na tarde anterior, os policiais o abordaram e localizaram o produto furtado, além de uma faca com cerca de 15cm de lâmina.

A vítima que reside no bairro Centenário o reconheceu, assim como, a extensão elétrica.

Eles foram levados à delegacia de Polícia e, em contato com a Delegada responsável pelo plantão, foi feito registro simples e o homem de 21 anos liberado.

Na noite de ontem(23), depois de ser identificado furtando a bicicleta a motor da vítima, os policiais novamente, o localizaram e, desta forma, recuperaram a bike da vítima que ficou muito emocionada pois dependia da bicicleta para se locomover até o trabalho.

O jovem que foi furtado e o acusado foram levados à delegacia de Polícia onde, mais uma vez, foi determinado registro simples e o ladrão ouvido e liberado.

Por coincidência, nas duas situações, as ações rápidas da Brigada Militar resultaram na prisão e restituição dos produtos às vítimas, contudo, embora o valor seja inferior ao que determina a Lei para que possa ser solicitado a prisão preventiva do acusado, pela reincidência e a ficha criminal dele, fica o questionamento em que momento ele será preso e irá cumprir alguma penalidade pelos atos criminosos que comete, pois, enquanto fica saindo da DP, antes mesmo das vítimas, ele continua cometendo mais furtos.

No início do ano, devido ao fato de um indivíduo ter sido liberado após ser preso pela Brigada Militar com veículo furtado, ele entrou em uma residência cerca de três vezes e, acabou assassinando de forma fria e cruel um idoso que tinha um comércio na Avenida Assis Brasil.