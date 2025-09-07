Homem é preso por furto no bairro Macedo

Na noite desta sexta-feira (05), por volta das 19h50, uma guarnição da Brigada Militar de Alegrete realizou a prisão de um homem de 25 anos, suspeito de furto no bairro Macedo.

Segundo informações, durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram o indivíduo em via pública, que estava em posse de uma quantidade considerável de fios de aço. Ao ser questionado sobre a procedência do material, o homem relatou que estava entregando os fios em uma sucata localizada nas proximidades. No entanto, ele não conseguiu comprovar a origem do material.

No local, os policiais identificaram também um homem de 38 anos, responsável pela sucata, que estava funcionando de forma irregular, sem a devida licença junto aos órgãos competentes.

Diante da situação, os fios de aço foram apreendidos, e tanto o suspeito quanto o proprietário do estabelecimento foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi registrado o boletim de ocorrência de furto simples.