Homem é preso por furto qualificado no Centro

Na madrugada desta quarta-feira (3), por volta das 00h40min, a Brigada Militar de Alegrete prendeu em flagrante um homem de 32 anos por furto qualificado na rua dos Andradas, no bairro Centro.

Segundo informações da corporação, a guarnição foi acionada pela Sala de Operações para averiguar uma denúncia de arrombamento em andamento. Ao chegar ao local, os policiais abordaram o suspeito que saía de uma residência em obras carregando uma sacola. Dentro dela, foram encontradas diversas ferramentas que, conforme verificação, pertenciam ao imóvel.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à UPA para avaliação médica. Posteriormente, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

