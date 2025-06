Homem é preso por incendiar carro alegórico da escola campeã do Carnaval de Uruguaiana 2025

Entenda o caso

O incêndio ocorreu na última noite do evento, que contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul. O carro alegórico foi completamente destruído pelas chamas. Segundo a Polícia Civil, a escola Imperadores do Samba havia sido consagrada campeã da edição deste ano momentos antes do crime.

As investigações começaram ainda no domingo (16), poucas horas após o ocorrido. A equipe da 1ª DP utilizou diversas técnicas investigativas para identificar os quatro envolvidos no incêndio. Três dos suspeitos são adolescentes. O quarto, um homem de 33 anos com antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, foi apontado como o responsável direto por iniciar o fogo.

A Justiça decretou a prisão preventiva do investigado, que agora responderá pelos crimes de incêndio e corrupção de menores.

De acordo com o delegado Vinícius Seolin, titular da 1ª DP de Uruguaiana, o incêndio representou risco real à vida das pessoas presentes no local, devido ao grande fluxo de público no momento do ocorrido. Os danos materiais foram estimados em mais de R$ 100 mil.

“O ato criminoso comprometeu a segurança pública e afetou diretamente a comunidade. A resposta rápida da Polícia Civil reforça o compromisso de coibir e responsabilizar esse tipo de conduta”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas. Informações podem ser repassadas pelo telefone (55) 98416-1143.

