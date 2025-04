Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo na zona rural de Alegrete

O veículo, um Corsa de cor prata, transportava quatro homens com idades entre 38 e 43 anos.

Durante a fiscalização, foi realizada uma busca no interior do automóvel, onde os policiais localizaram uma sacola plástica contendo uma pistola de pressão adaptada para calibre .22, sem marca aparente, além de 11 munições do mesmo calibre. Nenhum dos ocupantes do veículo assumiu a posse da arma no momento da abordagem.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Diante da situação, os quatro homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exames de rotina, sendo posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

Na presença da autoridade policial, o condutor do veículo assumiu a propriedade da arma. A delegada de plantão determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 759,00, conforme prevê a legislação.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Operação HÓRUS tem como foco o combate aos crimes transfronteiriços e a atuação em áreas de divisa, intensificando a presença policial e a fiscalização em regiões estratégicas do estado.