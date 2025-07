Homem é preso por posse irregular de munições na zona rural de Alegrete

Share on Email

De acordo com informações da Brigada Militar, o veículo abordado era um Fiat Uno, conduzido pelo homem de 60 anos, que estava acompanhado de outros dois passageiros, de 32 e 30 anos. Durante a fiscalização, os policiais visualizaram, próximo ao porta-luvas, uma munição intacta de calibre .44.

Na sequência, foi realizada revista veicular, sendo localizadas mais 14 munições intactas do mesmo calibre dentro do porta-luvas do automóvel. Questionado, o condutor assumiu a propriedade das munições.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Alegrete, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de munição.