Homem é preso por suspeita de matar idosa e atear fogo no corpo dela por dívida de R$ 150 em Caxias do Sul

A Polícia Civil prendeu, no domingo (21), um homem suspeito de ter assassinado uma idosa de 74 anos e ateado fogo no corpo dela em Caxias do Sul, na região da Serra do Rio Grande do Sul. Ela foi identificada como Maria Eleonor Ramos. Uma dívida no valor de R$ 150 teria motivado o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo carbonizado de Maria foi localizado domingo no bairro Vila Verde, próximo da BR-116, em uma região de matagal. Equipes da Brigada Militar (BM) faziam buscas pela idosa desde quinta-feira (18), quando a família registrou o desaparecimento.

O suspeito do crime foi identificado a partir do relato de familiares. A idosa e ele teriam se desentendido por conta da cobrança de uma dívida por um serviço prestado.

A idosa teria contratado o suspeito para prestar serviços de pedreiro para ela. O custo foi de R$ 150. O crime teria sido cometido quando ele foi cobrar o valor dela e os dois discutiram. Ele confessou que havia ateado fogo no corpo para encobrir o crime. Outros detalhes não foram divulgados pela polícia.

Ele foi levado para uma delegacia de polícia e, então, para uma casa prisional. Laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP) deve apontar a causa da morte da idosa.

