Homem é preso por tráfico; Brigada Militar encontra droga escondida em caixa de som

A ocorrência teve início, no início desta tarde de terça-feira(1º), após informações repassadas à guarnição apontarem que entorpecentes estariam sendo armazenados em um imóvel da região para posterior distribuição. A partir das informações recebidas, os policiais realizaram diligências nas proximidades do endereço indicado e abordaram um homem que havia acabado de sair da residência.

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Durante a abordagem, foram encontradas com o homem porções de maconha, além de um cigarro artesanal contendo a mesma substância. Diante do material localizado e das informações relacionadas ao imóvel, os policiais deram sequência à ocorrência e realizaram uma averiguação na residência apontada como local de armazenamento dos entorpecentes.

No interior do imóvel, os policiais localizaram outros 11 tabletes de uma substância semelhante à maconha, que estavam escondidos dentro de uma caixa de som. A apreensão do material reforçou a ocorrência relacionada ao tráfico de drogas e resultou na prisão em flagrante do homem abordado pela Brigada Militar.

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Uma mulher que estava na residência também foi encaminhada para prestar esclarecimentos. Segundo o registro da ocorrência, ela estava grávida de aproximadamente nove meses. Em razão da situação, foi conduzida sem o uso de algemas, após receber atendimento médico. A mulher foi posteriormente ouvida na condição de testemunha e liberada.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. No local, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A mulher, após prestar esclarecimentos como testemunha, foi liberada.

A ação resultou, portanto, na apreensão de porções de maconha encontradas com o homem abordado, de um cigarro artesanal contendo a mesma substância e de outros 11 tabletes localizados no interior da residência. O homem permaneceu à disposição da Justiça após a formalização do flagrante por tráfico de drogas.