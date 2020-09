Homem é preso suspeito de envolvimento na morte dos pais em Jaguarão

A Polícia Civil prendeu, na madrugada deste domingo (13), um homem de 20 anos suspeito de envolvimento na morte dos pais em Jaguarão, no Sul do estado. Eles morreram no hospital após serem atingidos por disparos de arma de fogo na cabeça enquanto dormiam, por volta das 4h30 de sexta-feira (11).