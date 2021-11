Homem é resgatado após cair de paraquedas sobre rede elétrica em Nova Petrópolis, diz Corpo de Bombeiros

Share on Email

Um homem de 30 anos caiu de paraquedas sobre uma rede elétrica em Nova Petrópolis, na Serra do Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado (20). Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários do município, o indivíduo não ficou ferido.

O incidente foi na Rua Silvestre Zimmermann, localizado na Linha Temerária, próximo ao Rio Caí. Segundo a equipe que resgatou o homem, ele estava em um voo solo e chegou a ficar pendurado na fiação, preso aos equipamentos.

Os bombeiros desligaram a eletricidade para retirar o homem da estrutura. O rapaz foi resgatado com o auxílio de uma escada e não precisou de mais atendimentos, deixando o local por meios próprios.

Fonte: G1