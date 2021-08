Homem é violentamente agredido, em via pública, no bairro Prado

Na tarde desta terça-feira(3), um homem de 55 anos foi agredido a pedradas por um grupo de jovens, em via pública, no bairro Prado.

De acordo com informações da Brigada Militar, a vítima entrou em um bar, armado com uma faca, e investiu contra um cliente que estava no endereço. Para se defender, o homem pegou uma cadeira, mas não o agrediu.

Na sequência, ainda descontrolado e, sem motivo para tal ato, o indivíduo foi ao encontro do dono do bar com a faca em punho. Novamente, foi detido e retirado do bar. Porém, ao sair para rua, um grupo de jovens, não identificado, o agrediram com pedradas. Ele caiu no solo e levou muitas pedradas na cabeça.

Desacordado, foi socorrido pela equipe do Samu e levado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

A Brigada Militar foi acionada e realizou buscas, mas não encontrou o grupo que o teria apedrejado. O proprietário do estabelecimento e o cliente que foram inicialmente ameaçados pela vítima, foram encaminhados à Delegacia de Polícia como testemunhas. Outros clientes que estavam no bar confirmaram que, no interior do local, não houve agressões contra a vítima. Conforme um dos policiais, o indivíduo levou várias pedradas, uma delas, no olho esquerdo. A faca foi apreendida.