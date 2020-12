Homem esfaqueado em bar do Bairro Novo Lar morreu no final desta manhã

A vítima, de 40 anos, que foi violentamente atacada no final da noite de ontem(7), não resistiu aos ferimentos e morreu no final da manhã desta terça-feira(8), na UTI da Santa Casa de Alegrete. Com este óbito, Alegrete contabiliza o 13° homicídio do ano de 2020.

Família identifica homem brutalmente executado em Alegrete

De acordo com informações de um familiar, Joãozinho de Jesus Ancinelo foi atingido com vários golpes de faca. Um dos ferimentos acertou o pâncreas, além de outros cortes profundos na região da cabeça, pescoço, tórax, braço esquerdo, na mão e abdômen. A vítima foi socorrida, passou por cirurgia e depois encaminhada à UTI, mas não resistiu à gravidade do quadro.

Joãozinho estava em um bar no bairro Novo Lar quando foi atacado. Assim como ele, um outro homem de 44 anos também foi atingido com várias facadas e passou por cirurgia na madrugada. Ele permanece hospitalizado e o estado de saúde inspira cuidados. A vítima deixa dois filhos menores de idade.

Até o momento, não se tem autoria de mais este homicídio que aconteceu cerca de 48h depois da execução de William Claiton Messa Ancinelo, de 32 anos, conhecido como Keké, no bairro Nilo Soares Gonçalves.

